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Пенсійний збір за реєстрацію деяких авто скасували: хто платитиме менше

2 Липня 2022, 17:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Пенсійний збір за реєстрацію деяких авто скасували: хто платитиме менше
Джерело: Pexels

З 1 липня набув чинності Закон України про перегляд окремих пільг оподаткування. Наразі водіїв електрокарів звільнено від сплати пенсійного збору при першій реєстрації.

Перша реєстрація власнику електрокара у сервісному центрі коштуватиме близько 700 грн. Варто зазначити, що закон не стосується гібридних авто.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про відміну нульової розмитнення авто. Тепер водії сплачуватимуть усі збори, як це було ще до повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни.

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Платити потрібно буде за ПДВ, акцизний податок та ввізне мито під час імпорту транспорту.

Зазначимо, що за період дії скасування плати за послугу на територію України завезли понад 210 тис. автомобілів.

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Джерело
МВС
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