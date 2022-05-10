В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення у проведенні іспиту для отримання посвідчення водія. Так, штрафуватимуть до 17 тис. грн.

Про зміни йдеться у законопроєкті №7354.

Судячи з подробиць проєкту, влада хоче карати посадових осіб автошкіл за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Сума штрафу становитиме від 8,5 до 13,5 тис. грн, що дорівнює 500-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо порушення повторяться протягом року – сума штрафу складе від 13,6 до 17 тис. грн.

За аналогічні дії посадовими особами СЦ МВС передбачено штраф від 17 до 34 тис. грн. Повторне порушення тягне за собою штраф від 34 до 51 тис. грн.

Наприкінці квітня в Україні помітно спростили процес отримання посвідчення водія – це стосується відновлення або продовження документа. Тепер це можна зробити без медичної довідки, звернувшись до найближчого сервісного центру МВС.

Також у сервісних центрах МВС відновили складання теоретичних та практичних іспитів для всіх категорій водіїв, значно спростивши їх. Для отримання прав категорії В досить успішно скласти іспит на шляхах загального користування. Сервісні центри зараз працюють на тих територіях, де відносно безпечно можна надавати послуги.