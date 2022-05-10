В Украине хотят ввести штрафы за нарушения в проведении экзамена для получения водительского удостоверения. Так, штрафовать будут до 17 тыс. грн.

Об изменениях говорится в законопроекте №7354.

Судя по подробностях проекта, власти хотят наказывать должностных лиц автошкол за нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Сумма штрафа будет составлять от 8,5 до 13,5 тыс. грн, что равносильно 500-800 необлагаемым минимумумов доходов граждан.

Если нарушения повторятся на протяжении года — сумма штрафа составит от 13,6 до 17 тыс. грн.

За аналогичные действия должностными лицами СЦ МВД предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. грн. Повторное нарушение влечет за собою штраф в размере от 34 до 51 тыс. грн.

В конце апреля в Украине заметно упростили процесс получения водительского удостоверения — это касается восстановления или продления документа. Теперь это можно сделать без медицинской справки, обратившись в ближайший сервисный центр МВД.

Также в сервисных центрах МВД возобновили сдачу теоретических и практических экзаменов для всех категорий водителей, значительно упростив их. Для получения прав категории В достаточно успешно сдать экзамен на путях общего пользования. Сервисные центры сейчас работают на тех территориях, где относительно безопасно можно предоставлять услуги.