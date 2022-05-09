Кабмін визначив три пункти пропуску, якими можуть скористатися українські водії на придбаних за кордоном авто.

Про це свідчить розпорядження №354-р, яке набуло чинності 3 травня.

Йдеться про КПП Устилуг, Грушів та Малий Березний. Це означає, що ввезти в Україну куплене авто можна через ці три пункти. Таке рішення пов’язане з чергами на пунктах пропуску – це суттєво уповільнює доставлення гуманітарного вантажу країн-союзників.

З початку квітня українці можуть ввезти транспорт за нульовим розмитненням. Зміни у законі покликані допомогти оперативно розмитнювати й передавати авто військовим за спрощеною митною процедурою, щоб заощадити дорогоцінний час. Багато хто вже скористався пільгами – нардеп Олена Шкрум розповіла, які саме автомобілі ввозили в Україну з квітня.

Так, на початок травня було завезено понад 29 тис. одиниць транспорту, і більшість із них має вартість до 100 тис. грн.

Також існують обмеження на ввезення авто за нульовим розмитненням. Під забороною – легковики стандарту нижче за Євро2 та до 1996 року випуску. Також ввезти не вийде автобуси та вантажний транспорт зі стандартом нижче за Євро5, або випущені до 2010 року. Заборонено ввозити транспорт із Росії, Білорусі та ОРДЛО.