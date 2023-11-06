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Дешевше, ніж у китайців: Tesla планує виробляти новий електрокар за $27 тис.

6 Листопада 2023, 14:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Tesla Model Y
Джерело: Pexels

У Німеччині планують почати виготовляти нову модель Tesla. Автомобіль коштуватиме близько $27 тисяч. Для майбутньої реалізації на завод у Європі прилетів сам Ілон Маск.

Що відомо про нове авто Tesla

Уперше про плани Tesla щодо нової автівки стало відомо на сторінці заводу під Берліном – на тлі цього акції компанії піднялися в ціні на 3%.

Зараз дивляться

Висока ціна на електрокари є головною причиною відмови багатьох потенційних покупців від авто Маска у США та Європі.

Наприклад, середня ціна за електрокар у ЄС становить $69 тис., тоді як у Китаї – $33 тис.

Щоб зробити Tesla доступнішими, мільярдер планує впровадити нову технологію у виробництво – під час складання можна буде відлити майже все днище електромобіля у вигляді однієї деталі. Це допоможе прискорити складання і знизити витрати.

Зараз на заводі в Німеччині випускається Model Y – найбільш продаваний в Європі електромобіль. За рік на фабриці створюється близько 250 тис. моделей бюджетного електрокара.

Нагадаємо, що Tesla Model Y купили в Європі понад 216 тис. разів. Це перше місце за популярністю на території ЄС – друге місце посідає бюджетний Dacia Sandero.

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