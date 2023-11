У Німеччині планують почати виготовляти нову модель Tesla. Автомобіль коштуватиме близько $27 тисяч. Для майбутньої реалізації на завод у Європі прилетів сам Ілон Маск.

Уперше про плани Tesla щодо нової автівки стало відомо на сторінці заводу під Берліном – на тлі цього акції компанії піднялися в ціні на 3%.

#GigaBerlinBrandenburg@elonmusk announced today during his visit to GigaBerlin that a 25k € Tesla will be built here.???????? pic.twitter.com/EmdYXQAUOS

— Gigafactory Berlin News (@Gf4Tesla) November 3, 2023