В Германии планируют начать производить новую модель Tesla. Автомобиль будет стоить около $27 тысяч. Для будущей реализации на завод в Европе прилетел сам Илон Маск.

Впервые о планах Tesla касательно нового авто стало известно на странице завода под Берлином — на фоне этого акции компании поднялись в цене на 3%.

#GigaBerlinBrandenburg@elonmusk announced today during his visit to GigaBerlin that a 25k € Tesla will be built here.???????? pic.twitter.com/EmdYXQAUOS

— Gigafactory Berlin News (@Gf4Tesla) November 3, 2023