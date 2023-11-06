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Авто

Дешевле, чем у китайцев: Tesla планирует производить новый электрокар за $27 тыс.

6 ноября 2023, 14:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla Model Y
Источник: Pexels

В Германии планируют начать производить новую модель Tesla. Автомобиль будет стоить около $27 тысяч. Для будущей реализации на завод в Европе прилетел сам Илон Маск.

Что известно о новом авто Tesla

Впервые о планах Tesla касательно нового авто стало известно на странице завода под Берлином — на фоне этого акции компании поднялись в цене на 3%.

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Высокая цена на электрокары является главно причиной отказа многих потенциальных покупателей от авто Маска в США и Европе. 

К примеру, средняя цена за электрокар в ЕС составляет $69 тыс., в то время как в Китае — $33 тыс.

Чтобы сделать Tesla более доступными, миллиардер планирует внедрить новую технологию в производство — во время сборки можно будет отлить почти все днище электромобиля в виде одной детали. Это поможет ускорить сборку и снизить затраты.

Сейчас на заводе в Германии выпускается Model Y — самый продаваемый в Европе электромобиль. За год на фабрике создается около 250 тыс. моделей бюджетного электрокара.

Напомним, что Tesla Model Y купили в Европе более 216 тыс. раз. Это первое место по популярности на территории ЕС — второе место занимает бюджетный Dacia Sandero. 

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