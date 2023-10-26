У Європі водії активно купують автомобілі навіть на тлі кризи. Очікувано, серед моделей є улюбленці, які з тих чи інших причин припадають до душі тисячам людей. Експерти з Focus2move з’ясували, які авто продаються в Європі найкраще.

Найпопулярніші авто в Європі у 2023 році

Як виявилося, найпопулярнішою є Tesla Model Y – було придбано 216 тис. авто, що на 155% більше, ніж роком раніше.

Друге місце за доступним і відносно надійним Dacia Sandero – його купили 212 тис. разів.

Трійку лідерів закриває Renault Clio – 205 тис. авто французького виробника вдалося реалізувати в Європі у 2023 році.

Четверте місце за компактним кросовером Volkswagen T-Roc – 205 тис. авто.

П’ятірку закриває компактний хетчбек для міста Opel Corsa з позначкою в 185 тис. авто.

Тож найпопулярнішими є недорогі автомобілі – тільки Tesla Model Y може вважатися відносно флагманським. Всі інші позиціонуються як бюджетні.

Примітно, що Tesla Model Y вважається найпопулярнішим авто у світі. За 8 місяців 2023 року було продано понад 884 тис. електрокарів. Маску вдалося створити модель, яка багато в чому виграє у конкурентів.