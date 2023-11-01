У жовтні 2023 року українці купили понад 108 тис. вживаних автомобілів на внутрішньому ринку.

Експерти з Інституту дослідження авторинку визначили, які авто з пробігом найчастіше продають всередині України.

Найпопулярніші марки на внутрішньому ринку

Лідером серед виробників легковиків, які у жовтні купували на внутрішньому ринку найчастіше, залишається Volkswagen.

Зараз дивляться

Українці уклали 10 тис. угод купівлі-продажу машин цієї марки, що становить 12,2% від загальної кількості.

На другому місці залишається ВАЗ (Lada) з часткою 6,7% (5,5 тис. угод). На третьому місці – Renault (5,6%, 4,6 тис.).

Четверте місце з часткою 5,4% (4,5 тис.) посіла Skoda. Замикає п’ятірку Toyota з часткою 5% та 4,1 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у жовтні посідає Volkswagen Passat (2,9 тис. угод). Друге місце – за чеською Skoda Octavia (2,6 тис. угод).

До трійки лідерів увійшов Volkswagen Golf (2,4 тис. угод), а на четвертій сходинці розташувався Daewoo Lanos (2 тис. угод).

П’ятірку в рейтингу посіла французька автівка Renault Megane – 1,4 тис. угод.

За словами експертів, перша п’ятірка моделей не надто змінюється впродовж багатьох місяців, що свідчить про сталий попит на ці легковики.

Загалом уподобання українських водіїв уже понад рік залишаються незмінними.