Війна в Україні застала зненацька – багато жителів країни були змушені залишати свої будинки. Величезна кількість біженців використовували авто для переміщення, і багато хто з них зараз проживає за кордоном.

І якщо багато хто залишав свої будинки взимку, то незабаром настане спека – до цього сезону водії вже змінюють гуму на літню, але в сьогоднішніх реаліях зробити це може далеко не кожен. Від цього постає питання – чи можна їздити влітку на зимовій гумі?

Насамперед потрібно звернути увагу на склад шини. Зимова гума м’якша, і в ній використовується більша кількість каучуку, ніж у літній. Вона не пристосована для їзди у 25° С – повітря та гарячий асфальт руйнуватимуть шини швидше. Один з головних наслідків їзди на зимовій гумі — необхідність купівлі нового комплекту вже восени.

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Ще один важливий аспект – ефективність гуми. Зимова версія має протектор для їзди в умовах снігу, крижаного дощу та охолодженого асфальту. В умовах літа такий протектор буде неефективним – це стосується збільшеного гальмівного шляху. Якщо говорити про цифри, такий показник збільшиться до 10 метрів, якщо порівнювати з літньою гумою. На мокрому асфальті гальмівний шлях може збільшитись у півтора раза.

Зміни також позначаться і на керованості – зимова шина в умовах літа плистиме, і це особливо помітно під час проходження поворотів. Не рекомендується їздити на високих швидкостях, навіть якщо водій знає місцевість та впевнений у своїх силах.

Не варто забувати також про підвищену витрату пального – збільшена вага зимових шин у порівнянні з літніми, а також специфічний протектор змусить витрачати на придбання палива більше, що не доречно на фоні дефіциту пального як в Україні, так і в Європі.