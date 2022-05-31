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Авто

Дешевле, чем своим ходом: Укрзализныця начала перевозку авто из Ужгорода в Киев

31 мая 2022, 11:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Владельцы авто могут воспользоваться перевозкой транспорта от Укрзализныци по еще одному направлению. Машины можно перевозить как с Киева в Ужгород, как и в обратную сторону.

Об этом сообщили в Telegram-канале железнодорожного оператора.

Чтобы воспользоваться услугами автомобилевоза, необходимо обратиться на кассу вокзалов. Стоимость услуги — около 1 400 грн за тонну веса. 

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В Укрзализныце сообщили, что в условиях войны осуществили перевоз 1 863 автомобилей.

Помимо маршрута Киев — Ужгород, для украинцев есть доступ и к другим направлением — Киев — Львов, Днепр — Львов, Харьков — Львов и Одесса — Львов.

Услуга точно будет пользоваться популярностью, на фоне дефицита топлива. И хотя за последнюю неделю ситуация с бензином и дизелем немного улучшилась, на АЗС по прежнему огромные очереди — такая ситуация наблюдается по всей территории Украины. 

Однако теперь в одной области проблема с нехваткой горючего решена — речь идет о Закарпатье. Там очередей на заправках нет — за последнее время количество грузовиков для транспортировки нефтепродуктов заметно увеличили, чтобы покрыть расход.

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Автомобилевоз также пригодится и тем, кто не хочет усугубить состояние зимней резины на авто летом. В условиях войны, далеко не каждый смог сменить комплект на летний.

Источник
Укрзализныця
Теги
Автомобилисты, Укрзализныця
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