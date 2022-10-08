Електрокари поступово завойовують світ, і це вже позначається на бензинових та дизельних аналогах. Незабаром для любителів авто з ДВС почнуть обкладати податками, а ось для власників екологічно чистих авто пільг стає тільки більше.

В Україні ринок електрокарів також розвивається, хай і не в такому темпі, як хотілося б. Проте, навіть екологічно чисті авто бувають бюджетними.

Які електрокари можна купити в Польщі до €10 тис. – далі в матеріалі.

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Дані сайтів Otomoto та olx.pl показали, які бюджетні електрокари зараз активно продаються у Польщі.

1. Nissan Leaf

Легендарний електрокар має попит й у Польщі. Наприклад, на вторинному ринку у сусідів продається модель 2013 року з пробігом в 133 тис. км всього за €9,5 тис.

2. Fiat 500

Електрична версія малогабаритного міського авто. Італійська якість, а й цінник відповідає цьому. Наприклад, Fiat 500 з пробігом 98 тис. км можна взяти за €10 тис.

3. Renault Kangoo Z.E.

Електрична версія унікального авто. Чудово підійде для тих, хто не лише катається містом, а й перевозить габаритні предмети. У Польщі на вторинному ринку модель 2015 року з пробігом 55 тис. км можна купити за €8 800.

4. Renault ZOE

Ще один компактний міський автомобіль. Підійде для тих, хто не часто виїжджає за місто, і хочеться заощадити на паливі. Модель 2019 року в Польщі з пробігом 21 тис. км можна купити за €7 800.

5. Renault Twizy

Бюджетні електрокари в більшості випадків це компактні автомобілі, які нехай і не призначені для великої родини, але дозволяють комфортно пересуватися містом. Одномісний Renault Twizy 2015 року з пробігом 12 тис. км можна придбати за €6 100.

Вживані авто на електродвигуні можна купити не лише у Польщі, а й в інших країнах Європи. Які електрокари можна купити в Німеччині до €10 тис., можна дізнатися на Фактах ICTV.