Експерти назвали 20 найпопулярніших вживаних авто, які купували в Україні у вересні 2022 року. Лідером українського ринку залишається Volkswagen Passat, тоді як Daewoo Lanos і його модифікації опинилися на другому місці.
За даними експертів Інституту досліджень авторинку, ланос, який очолював рейтинг внутрішніх перепродажів легковиків в Україні, поступово заміщується привезеними з-за кордону пасатами.
Порівняно з минулим роком, у переліку популярних авто залишився лише один ВАЗ із чотирьох – дев’ятка 2109 та її модифікація 21099. Інші російсько-радянські моделі вибули з рейтингу топ-20. Зросли також продажі типових авто з США, зокрема Hyundai Sonata та Mitsubishi Lance.
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Найпопулярніші вживані моделі авто, які купували в Україні у вересні:
- Volkswagen Passat — 2 847 шт.
- Lanos & Sens — 2 671 шт.
- Skoda Octavia — 2 390 шт.
- Volkswagen Golf — 2 241 шт.
- Renault Megane — 1 319 шт.
- Ford Focus — 1 231 шт.
- BMW 5 Series — 1 134 шт.
- Skoda Fabia — 1 099 шт.
- Opel Astra — 1 098 шт.
- ВАЗ 2109/99 — 1 065 шт.
- BMW 3 Series — 1 063 шт.
- Audi A6 — 1 025 шт.
- Chevrolet Aveo — 957 шт.
- Toyota Camry — 947 шт.
- Audi A4 — 893 шт.
- Mercedes-Benz E-Classe — 875 шт.
- BMW X5 — 826 шт.
- Hyundai Sonata — 787 шт.
- Renault Scenic — 785 шт.
- Mitsubishi Lancer — 715 шт.