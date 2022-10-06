Експерти назвали 20 найпопулярніших вживаних авто, які купували в Україні у вересні 2022 року. Лідером українського ринку залишається Volkswagen Passat, тоді як Daewoo Lanos і його модифікації опинилися на другому місці.

За даними експертів Інституту досліджень авторинку, ланос, який очолював рейтинг внутрішніх перепродажів легковиків в Україні, поступово заміщується привезеними з-за кордону пасатами.

Порівняно з минулим роком, у переліку популярних авто залишився лише один ВАЗ із чотирьох – дев’ятка 2109 та її модифікація 21099. Інші російсько-радянські моделі вибули з рейтингу топ-20. Зросли також продажі типових авто з США, зокрема Hyundai Sonata та Mitsubishi Lance.

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Найпопулярніші вживані моделі авто, які купували в Україні у вересні: