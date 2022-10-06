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Ера ланоса завершилась. Які вживані авто купували українці у вересні

6 Жовтня 2022, 11:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ера ланоса завершилась. Які вживані авто купували українці у вересні
Джерело: Depositphotos

Експерти назвали 20 найпопулярніших вживаних авто, які купували в Україні у вересні 2022 року. Лідером українського ринку залишається Volkswagen Passat, тоді як Daewoo Lanos і його модифікації опинилися на другому місці.

За даними експертів Інституту досліджень авторинку, ланос, який очолював рейтинг внутрішніх перепродажів легковиків в Україні, поступово заміщується привезеними з-за кордону пасатами.

Порівняно з минулим роком, у переліку популярних авто залишився лише один ВАЗ із чотирьох – дев’ятка 2109 та її модифікація 21099. Інші російсько-радянські моделі вибули з рейтингу топ-20. Зросли також продажі типових авто з США, зокрема Hyundai Sonata та Mitsubishi Lance.

Зараз дивляться

Найпопулярніші вживані моделі авто, які купували в Україні у вересні:

  1. Volkswagen Passat — 2 847 шт.
  2. Lanos & Sens — 2 671 шт.
  3. Skoda Octavia — 2 390 шт.
  4. Volkswagen Golf — 2 241 шт.
  5. Renault Megane — 1 319 шт.
  6. Ford Focus — 1 231 шт.
  7. BMW 5 Series — 1 134 шт.
  8. Skoda Fabia — 1 099 шт.
  9. Opel Astra — 1 098 шт.
  10. ВАЗ 2109/99 — 1 065 шт.
  11. BMW 3 Series — 1 063 шт.
  12. Audi A6 — 1 025 шт.
  13. Chevrolet Aveo — 957 шт.
  14. Toyota Camry — 947 шт.
  15. Audi A4 — 893 шт.
  16. Mercedes-Benz E-Classe — 875 шт.
  17. BMW X5 — 826 шт.
  18. Hyundai Sonata — 787 шт.
  19. Renault Scenic — 785 шт.
  20. Mitsubishi Lancer — 715 шт.
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Джерело
Інститут досліджень авторинку
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