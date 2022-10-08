Электрокары постепенно завоевывают мир, и это уже сказывается на бензиновые и дизельные аналоги. Совсем скоро для любителей авто с ДВС начнут обкладывать налогами, а вот для владельцев экологически чистых авто льгот становится только больше.

В Украине рынок электрокаров также развивается, пусть и не в таком темпе, как хотелось бы. Однако даже экологически чистые авто бывают бюджетными.

Какие электрокары можно купить в Польше до €10 тыс. — далее в материале.

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Данные сайтов Otomoto и olx.pl показали, какие бюджетные электрокары сейчас активно продаются в Польше.

1. Nissan Leaf

Легендарный электрокар пользуется популярностью и в Польше. К примеру, на вторичном рынке у соседей продается модель 2013 года с пробегом в 133 тыс. км всего за €9,5 тыс.

2. Fiat 500

Электрическая версия компактного городского авто. Италийское качество, но и ценник соответствующий. К примеру, Fiat 500 с пробегом в 98 тыс. км можно взять за €10 тыс.

3. Renault Kangoo Z.E.

Электрическая версия уникального авто. Отлично подойдет для тех, кто не только катается по городу, но и перевозит габаритные предметы. В Польше на вторичном рынке модель 2015 года с пробегом в 55 тыс. км можно купить €8 800.

4. Renault ZOE

Еще один компактный городской автомобиль. Подойдет для тех, кто не особо часто выезжает за город, и хочется сэкономить на топливе. Модель 2019 года в Польше с пробегом в 21 тыс. км можно купить за €7 800.

5. Renault Twizy

Бюджетные электрокары в большинстве случаев это компактные автомобили, которые пусть и не предназначены для большой семьи, но позволяют с комфортом передвигаться по городу. Одноместный Renault Twizy 2015 года с пробегом в 12 тыс. км можно приобрести за €6 100.

Подержанные авто на электродвигателе можно купить не только в Польше, но и в других странах Европы. Какие электрокары можно купить в Германии до €10 тыс. можно узнать на Фактах ICTV.