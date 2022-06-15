Нульове розмитнення суттєво збільшило кількість авто в Україні, які ввезли з інших країн. Найчастіше приганяють із Польщі, Німеччини та Литви.

На вторинному ринку Європи є непоганий вибір і навіть за скромну для транспорту суму можна знайти гідні варіанти.

Які авто можна купити у Німеччині до €2,5 тис. – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Дані сайту Ooyyo показали, які бюджетні автомобілі зараз активно продаються у Німеччині.

1. Volkswagen Golf

Оскільки в Україні цінуються автомобілі німецького виробництва, слід оцінити потенціал вторинного ринку країни, де ці автомобілі збирають.

Наприклад, можна придбати компактний Golf 2007 року в комплектації з бензиновим 1,4 л, ручною КПП і пробігом 215 тис. км. Вартість такого авто – €2 499.

Чудовий варіант для тих, хто не хоче вкидати багато коштів в автомобіль, але відчувати комфорт під час пересування.

2. Volkswagen Passat

Не менш популярний автомобіль в Україні. У Німеччині безліч доступних варіантів, і можна вибирати базуючись на віці авто, пробігу, потужності двигуна і комплектації.

На ринку активно продають бензиновий Passat 2005 року з двигуном 1,6 л, ручною КПП та пробігом у 195 тис.

Не найновіша модель, але надійність авто підтверджується її популярністю серед українських водіїв. Вартість – €2 499.

3. Renault Megane

Ще одна чудова модель зі списку бестселерів в Україні – французький Megane надійно закріпився на ринку завдяки своїй доступності та невибагливості в обслуговуванні. Навіть за €2,5 тис. можна знайти цілком непоганий варіант.

Наприклад, Megane 2006 року – 1,6-літровий двигун, ручний КПП і пробіг в 199 тис. км.

4. Opel Corsa

У Німеччині також збирають і Opel – виробник пропонує непогані бюджетні автомобілі, які легко продаються і на вторинному ринку.

Наприклад, можна придбати Corsa 2008 року випуску з бюджетним бензиновим 1,2 л, ручна КПП і 188 тис. км пробігу.

Вартість авто – €2 499.

5. BMW 320

В Україні є любителі та марки BMW – кількість таких автомобілів в останні роки в Україні просто зашкалює. Швидкість, надійність, статусність – це все підкуповує наших водіїв. І хоча це виробник випускає недешеві автомобілі, за €2500 можна придбати непоганий транспорт.

Наприклад, дизельний BMW 320 2003 з автоматичною КПП і пробігом в 157 тис. км.