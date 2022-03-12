В Україні з’явилася мапа з СТО, що працюють по столиці. Так, інформація доступна у додатку Київ Цифровий та на спеціальному сайті.

За заявою КМДА, в сервіс можна додати всі станції, що працюють, якщо їх власники заповнять спеціальну форму. У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Так, за її допомогою, водії зможуть знайти найближчу точку технічного обслуговування – це критично важливо в реаліях війни з Росією.

Раніше в КМДА повідомляли, що у Києві помітно збільшилася кількість ДТП, у тому числі та з тяжкими наслідками. Водіям порекомендували дотримуватися ПДР, швидкісного режиму та поважати один одного на дорогах.

Для тих, хто хоче евакуюватися із гарячих точок, у Міністерстві інфраструктури оприлюднило список альтернативних маршрутів для автоперевезень зі Сходу на Захід України. Це дозволить уникнути величезних заторів на основних дорожніх магістралях.

Так, актуальні маршрути допоможуть швидко залишити Київ, Дніпро, Полтаву та Миколаїв – за допомогою цих порад водії зможуть прибути до Тернополя, Рівного та Луцька уникаючи заторів.