Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Авто

Де у Києві працюють СТО: онлайн-карта для водіїв

12 Березня 2022, 15:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Техосмотр авто
Джерело: Depositphotos

В Україні з’явилася мапа з СТО, що працюють по столиці. Так, інформація доступна у додатку Київ Цифровий та на спеціальному сайті.

За заявою КМДА, в сервіс можна додати всі станції, що працюють, якщо їх власники заповнять спеціальну форму. У столичній адміністрації додали, що карта постійно оновлюватиметься.

Так, за її допомогою, водії зможуть знайти найближчу точку технічного обслуговування – це критично важливо в реаліях війни з Росією.

Раніше в КМДА повідомляли, що у Києві помітно збільшилася кількість ДТП, у тому числі та з тяжкими наслідками. Водіям порекомендували дотримуватися ПДР, швидкісного режиму та поважати один одного на дорогах.

Для тих, хто хоче евакуюватися із гарячих точок, у Міністерстві інфраструктури оприлюднило список альтернативних маршрутів для автоперевезень зі Сходу на Захід України. Це дозволить уникнути величезних заторів на основних дорожніх магістралях.

Так, актуальні маршрути допоможуть швидко залишити Київ, Дніпро, Полтаву та Миколаїв – за допомогою цих порад водії зможуть прибути до Тернополя, Рівного та Луцька уникаючи заторів.

Читайте також:
АвтоАльтернативні маршрути для евакуації на Західну Україну: без заторів та ям

Джерело
КМДА
Теги
Автомобілісти , СТО
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь