Міністерство інфраструктури оприлюднило список альтернативних маршрутів для автоперевезень зі Сходу на Захід України. Це дозволить уникнути величезних заторів на основних дорожніх магістралях.

Проблеми стосуються не лише легкових авто, а й вантажного транспорту з гуманітарною допомогою, яка підтримує життєдіяльність постраждалих через війну з Росією міст.

Так, нові маршрути допоможуть швидко евакуюватися з Києва, Дніпра, Полтави та Миколаєва у Тернопіль, Рівне та Луцьк.

У міністерстві обрали найкращі маршрути з гарною якістю дорожнього покриття, мінімальною кількістю блокпостів, а також із мінімальним виникненням заторів через вантажний транспорт.

Так, маршрут Київ-Тернопіль рекомендується проїжджати такими автошляхами: Е95, Р-32, М-21, Е50.

Дніпро-Тернопіль можна проїхати наступним шляхом: Е50, Р-06, Р-71, Е50.

У маршруті Київ-Рівне також рекомендується використовувати такі автодороги: Е95, Р-19, Е40, М-21, Е-40.

Для тих, хто хоче дістатися з Києва до Тернополя рекомендується наступний маршрут: Е95 та Е50.

Щоб доїхати з Полтави до Тернополя рекомендується їхати дорогами Е584 та Е50.

Евакуюватися з Миколаєва до Тернополя рекомендується на шляху Р-06, Р-71 та Е50.

Так, правила правил дорожнього руху поширюється не лише на жваві траси, а й на міста України. У КМДА повідомили, що у столиці збільшилася кількість ДТП, які мають тяжкі наслідки. В адміністрації закликали водіїв поважати один одного на дорозі та дотримуватися швидкісного режиму.