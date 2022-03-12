В Украине появилась карта работающих СТО по столице. Так, информация доступна в приложении Київ Цифровий и на специальном сайте.

По заявлению КМГА, в сервис можно добавить все работающие станции, если их владельцы заполнят специальную форму. В столичной администрации добавили, что карта будет постоянно обновляться.

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Так, с ее помощи водители смогут найти ближайшую точку технического обслуживания — это критически важно в реалиях войны с Россией.

Ранее в КМГА сообщали, что в Киеве заметно увеличилось количество ДТП, в том числе и с тяжелыми последствиями. Водителям порекомендовали придерживаться ПДД, а также соблюдать скоростной режим и уважать друг друга на дорогах.

Для тех, кто хочет эвакуироваться из горячих точек, в Министерстве инфраструктуры обнародовало список альтернативных маршрутов для автоперевозок с Востока на Запад Украины. Это позволит избежать огромных пробок на основных дорожных магистралях.

Так, актуальные маршруты помогут быстро покинуть Киев, Днепр, Полтаву и Николаев — с помощью этих советов водители смогут прибыть в Тернополь, Ровно и Луцк избегая пробок.