Осень уже позади — время подводить автомобильные итоги. Традиционно, транспорт украинского и советско-российского производства оказался самым дешевым за последние три месяца.

К такому выводу пришли эксперты из Аналитики исследования авторынка.

Так, самым дешевым оказался Запорожец — ЗАЗ-968. За него просят на рынке около $350, а средний возраст транспорта равен 35,3 годам.

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Второе место за Москвичем 2140 — за этот транспорт в Украине просят $400 со средним возрастом в почти 40 лет. Тройку лидеров замыкает Москвич-412 с теми же $400.

Четвертое место за ИЖ 2125 Комби — транспорт продают за $475 со средним возрастом в 36,3 года. Пятерку лидеров замыкает ВАЗ 2101 — $550 со средним возрастом в рекордные 42,3 года.

Примечательно, что самые дешевые автомобили в Украине имеют возраст более 30 лет. И хотя подержанные авто из ЕС и США постепенно вытесняют транспорт советско-российского производства, это происходит не самыми быстрыми темпами.

Впрочем, ни один из авто в списке не попадет в топ самых надежных авто 2022 года. Рейтинг основывался на опыте владения автомобилями, которые появились в автосалонах только в этом году. Так надежными оказались Toyota.