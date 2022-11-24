Власники Mercedes-Benz будуть змушені платити $1 200 на рік для швидкої їзди. Так, виробник хоче додати щомісячну платню для водіїв нових моделей.

Йдеться про функцію Збільшення прискорення, за допомогою якого старт авто здійснюватиметься швидше. Іншими словами, Mercedes блокує максимальну потужність автомобіля, щоб продавати її як додаткові послуги своїм клієнтам.

Зміни стосуються повністю електричних моделей Mercedes-EQ. Нова функція дозволить скоротити час розгону від 0 до 100 км/год на 1 секунду. Поки що технологію впроваджують у моделі Mercedes-EQ EQS та EQE, і вона збільшить максимальну потужність електродвигуна з 215 кВт до 260 кВт для моделей EQE та з 265 кВт до 330 кВт для моделей EQS.

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– Відчуття від водіння вашого Mercedes-EQ – це новий досвід щодня, особливо його потужне та миттєве прискорення, – заявляє компанія Mercedes.

За заявою корпорації, функцію впровадять вже незабаром, і її можна оформити лише на рік – по $100 за кожен місяць.

За заявою експертів, апаратне забезпечення авто оновлення не змінює – Mercedes спочатку обмежував потенціал транспорту.

Втім, автомобілі німецької компанії так і не потрапили до того найнадійніших авто цього року. Лідером у списку виявилися японські Toyota Corolla Hybrid. Ознайомитися з повним списком найнадійніших авто 2022 можна на Фактах ICTV.