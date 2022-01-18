Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Авто

Чорний не в тренді: найпопулярніші кольори нових легкових авто в Україні

18 Січня 2022, 13:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Українці дедалі частіше вибирають білий колір під час купівлі нового автомобіля. Так, у 2021 році кожен третій легковик їхав з салону в цьому світлому забарвленні.

Відразу після нього йде сірий колір. Таке кольорове забарвлення досить спірне серед водіїв — воно може зливатися з дорожнім полотном і робити транспорт менш видимим. Втім, 2021 року близько 28% нових авто зареєстрували із сірим кузовом.

Класичний чорний не був минулого року популярним — лише 15% автомобілів.

Після чорного відразу йде синій колір – 9% від усієї кількості авто.

На п’ятому місці – коричневий з позначкою 6%.

Так, багато автовиробників пропонують різні моделі у різноманітних колірних гаммах.

Найпопулярнішим автомобілем у білому кольорі за 2021 рік виявився компактний кросовер Renault Duster. Сірий і синій колір особливо сподобався охочим прикупити собі Kia Sportage, а чорний колір особливо гарний на величезному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado.

Коричневий колір виглядає стильно та доречно на Nissan X-Trail.

Так, статистика показала, що у 2021 році українці купили рекордну кількість нових легковиків – 103,3 тис. Найпопулярнішими були кросовери – Toyota RAV-4, Renault Duster та Kia Sportage. Саме автомобіль корейського автопрому став найпопулярнішим у 2021 році на території України – 7 124 реєстрацій.

Читайте також:
калькулятор авто из сшаУкраїнці купили рекордну кількість вживаних авто у 2021 році: популярні моделі

Джерело
Укравтопром
Теги
Автомобілісти , авторинок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь