Українці дедалі частіше вибирають білий колір під час купівлі нового автомобіля. Так, у 2021 році кожен третій легковик їхав з салону в цьому світлому забарвленні.

Відразу після нього йде сірий колір. Таке кольорове забарвлення досить спірне серед водіїв — воно може зливатися з дорожнім полотном і робити транспорт менш видимим. Втім, 2021 року близько 28% нових авто зареєстрували із сірим кузовом.

Класичний чорний не був минулого року популярним — лише 15% автомобілів.

Після чорного відразу йде синій колір – 9% від усієї кількості авто.

На п’ятому місці – коричневий з позначкою 6%.

Так, багато автовиробників пропонують різні моделі у різноманітних колірних гаммах.

Найпопулярнішим автомобілем у білому кольорі за 2021 рік виявився компактний кросовер Renault Duster. Сірий і синій колір особливо сподобався охочим прикупити собі Kia Sportage, а чорний колір особливо гарний на величезному позашляховику Toyota Land Cruiser Prado.

Коричневий колір виглядає стильно та доречно на Nissan X-Trail.

Так, статистика показала, що у 2021 році українці купили рекордну кількість нових легковиків – 103,3 тис. Найпопулярнішими були кросовери – Toyota RAV-4, Renault Duster та Kia Sportage. Саме автомобіль корейського автопрому став найпопулярнішим у 2021 році на території України – 7 124 реєстрацій.