Украинцы все чаще выбирают белый цвет при покупке нового автомобиля. Так, в 2021 году каждая третья легковушка уезжала из салона в этом светлом окрасе.

Сразу после него идет серый цвет. Такая цветовая расцветка достаточно спорная среди водителей — она может сливаться с дорожным полотном и делать транспорт менее видимым. Впрочем, в 2021 году около 28% новых авто зарегистрировали с серым кузовом.

Классический черный не был в прошлом году популярным — всего 15% автомобилей.

После черного сразу идет синий цвет — 9% от всего числа авто.

На пятом месте — коричневый с отметкой в 6%.

Так, многие автопроизводители предлагают разные модели в разнообразных цветовых гаммах.

Самым популярным автомобилем в белом цвете за 2021 год оказался компактный кроссовер Renault Duster. Серый и синий цвет особенно приглянулся желающим прикупить себе Kia Sportage, а черный цвет особенно красивый на огромном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.

Коричневый цвет выглядит стильно и уместно на Nissan X-Trail.

Так, статистика показала, что в 2021 году украинцы купили рекордное количество новых легковушек — 103,3 тыс. Самыми популярными были кроссоверы — Toyota RAV-4, Renault Duster и Kia Sportage. Именно автомобиль корейского автопрома стал самым популярным в 2021 году на территории Украины — 7 124 регистраций.