Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Частіше обирають дорогі бренди: які нові авто купували українці в лютому 2023

1 Березня 2023, 15:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

Ринок нових авто в Україні за лютий продовжує падати – водії купили понад 2,7 тис. транспорту з салону. Примітно, що попит на люксові бренди продовжує зростати.

Експерти з Укравтопрому з’ясували, що загальна кількість куплених в Україні нових машин за лютий майже у 2 рази менша, ніж роком раніше.

Традиційно, на першому місці розмістилися японські Toyota – 351 реєстрація. Друге місце за німецьким автопромом – Volkswagen з позначкою у 255 авто.

Зараз дивляться

Трійку лідерів замикають дорогі BMW – українці купили 221 нове авто цього бренду.

Четверте місце одразу за двома брендами – корейським Hyundai та німецьким Mercedes-Benz. Водії купили по 211 авто кожного виробника.

П’ятірку лідерів замикають бюджетні Renault – 201 авто.

Щодо більш конкретних моделей, то абсолютним бестселером став кросовер Renault Duster – його купили 174 рази.

Далеко не всі готові купувати новий транспорт – можна придивитися на вторинний ринок, навіть якщо коштів зовсім небагато. Які дизельні авто з пробігом до $5 тис. можна купити – читайте на Фактах ICTV. Такі автомобілі довго прослужать, та й у ремонті не будуть дуже дорогими.

Читайте також:
АвтоЩоб не залишитися без коліс: як безпечно переоформити авто в Україні

Джерело
Укравтопром
Теги
Автомобілісти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь