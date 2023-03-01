Ринок нових авто в Україні за лютий продовжує падати – водії купили понад 2,7 тис. транспорту з салону. Примітно, що попит на люксові бренди продовжує зростати.

Експерти з Укравтопрому з’ясували, що загальна кількість куплених в Україні нових машин за лютий майже у 2 рази менша, ніж роком раніше.

Традиційно, на першому місці розмістилися японські Toyota – 351 реєстрація. Друге місце за німецьким автопромом – Volkswagen з позначкою у 255 авто.

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Трійку лідерів замикають дорогі BMW – українці купили 221 нове авто цього бренду.

Четверте місце одразу за двома брендами – корейським Hyundai та німецьким Mercedes-Benz. Водії купили по 211 авто кожного виробника.

П’ятірку лідерів замикають бюджетні Renault – 201 авто.

Щодо більш конкретних моделей, то абсолютним бестселером став кросовер Renault Duster – його купили 174 рази.

Далеко не всі готові купувати новий транспорт – можна придивитися на вторинний ринок, навіть якщо коштів зовсім небагато. Які дизельні авто з пробігом до $5 тис. можна купити – читайте на Фактах ICTV. Такі автомобілі довго прослужать, та й у ремонті не будуть дуже дорогими.