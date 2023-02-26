2023 рік в Україні буде дуже насиченим для водіїв – розмитнення у Дії за новою формулою, можливе введення обов’язкового ТО, а також зміни в процесі переоформлення авто – це можна буде зробити онлайн без походів до сервісного центру.

Саме переоформлення авто викликає у водіїв найбільше запитань завдяки великій кількості способів продажу та придбання. Однак, у кожного з варіантів є свої переваги та недоліки.

Автомобільний експерт та CEO Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький розповів про нюанси купівлі авто та його переоформлення.

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Не секрет, що найбезпечніший спосіб – це переоформлення авто в сервісному центрі МВС.

– Це єдиний правильний варіант при оформленні купівлі-продажу автомобіля, бо підтверджує власне перехід права власності. Усі інші, які українці часто вважають альтернативними, дійсно не можуть вважатися продажем, – заявив Станіслав.

Якщо не скористатися послугами МВС, автомобіль може опинитися в чужих руках. Якщо обміняти транспорт на гроші, або навіть оформити нотаріальне доручення, то фактично власником залишається той, чиє ім’я вказано у свідоцтві про реєстрацію. В теорії, автомобіль може бути переданий під заставу, заарештований, або навіть бути об’єктом успадкування.

Експерт розповів, що потрібно зробити, щоб перереєструвати авто в СЦ МВС.

– Необхідно пройти експертне дослідження транспортного засобу – з 14 грудня 2022 року воно стало обов’язковим, а потім звернутися до Сервісного центру. З документів потрібне свідоцтво про реєстрацію та договір купівлі-продажу. Укласти його можна як на комісійному майданчику (тоді присутність продавця у СЦ не потрібна), або безпосередньо в СЦ – це зробить адміністратор безкоштовно, – додав Бучацький.

При переоформленні на водія чекають наступні кроки:

Експертна оцінка авто та отримання електронного висновку про його проходження. Приймання у СЦ МВС, заповнення заяви, здача старого свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків. Отримання нового комплекту документів і номерних знаків.

Якщо не брати до уваги переоформлення в СЦ, то найменше ризиків при оформленні договору на комісійному майданчику.

– У цьому випадку документ, оформлений уповноваженою організацією, є підтвердженням вчинення правочину і достатньою підставою для переоформлення автомобіля. При заповненні такого договору інформація потрапляє до спеціального електронного реєстру, а адміністратор сервісного центру побачить його і зможе перевірити. У всіх інших випадках де-юре продажів не відбувається, а автомобіль залишається у власності попереднього власника, – заявив Станіслав.

Раніше експерт розповів про зміни для водіїв під час війни, які довелося відкласти. Це стосується обов’язкового техогляду, а також нових можливостей камер автофіксації порушень ПДР.