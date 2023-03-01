Рынок новых авто в Украине за февраль продолжает падать — водители купили более 2,7 тыс. транспорта из салона. Примечательно, что спрос на люксовые бренда продолжает расти.

Эксперты из Укравтопрома выяснили, что общее количество купленных в Украине новых машин за февраль почти в 2 раза меньше, чем годом ранее.

Традиционно, на первом месте разместились японские Toyota — 351 регистрация. Второе место за немецким автопромом — Volkswagen с отметкой в 255 авто.

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Тройку лидеров замыкают дорогие BMW — украинцы купили 221 новое авто этого бренда.

Четвертое место сразу за двумя брендами — корейским Hyundai и немецким Mercedes-Benz. Водители купили по 211 авто каждого производителя.

Пятерку лидеров замыкают бюджетные Renault — 201 авто.

Что касается более конкретных моделей, то абсолютным бестселлером стал кроссовер Renault Duster — его купили 174 раз.

Далеко не все готовы покупать новый транспорт — можно присмотреться на вторичный рынок, даже если средств совсем немного. Какие дизельные авто с пробегом до $5 тыс. можно купить — читайте на Фактах ICTV. Такие автомобили долго прослужат, да и в ремонте не будут очень дорогими.