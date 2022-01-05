BMW навчила електрокар iX змінювати колір кузова за секунду

Компанія BMW показала на міжнародній виставці електроніки CES 2022 автомобіль, який здатний миттєво змінювати колір. Електричний кросовер iX оснастили інноваційною системою фарбування.

Відео із процесом опублікував один із відвідувачів заходу. На перший погляд може здатися, що цей ролик – підробка. Автомобіль буквально за секунду здатний змінити колір. Кольори також можуть переливатись, поступово переміщаючись з капота до багажника.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Німецький виробник авто поки що не поспішає розкривати подробиць про технологію. Відомо лише те, що новинка чутлива до температури, і це лише демонстраційний прототип. Компанія також привезла з собою запасний автомобіль, якщо основний прототип вийде з ладу. Можливо, нові автомобілі матимуть таку особливість, якщо BMW захоче впровадити її у свій автопарк.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE — The Kilowatts ????⚡️ (@klwtts) January 5, 2022

Компанія не дарма показала на виставці електрокар iX – екологічно чисті автомобілі продовжують завойовувати ринок, витісняючи ДВЗ-конкурентів. Так, у 2021 році Tesla продала майже мільйон електрокарів, що на 85% більше, ніж у 202 році.

В Україні все ще віддають перевагу бензиновим авто – у 2021 році масово купували кросовери японського, французького та корейського виробництва. Найпопулярнішим автомобілем минулого року був би корейський Kia Sportage.