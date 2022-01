BMW навчила електрокар iX змінювати колір кузова за секунду

Компанія BMW показала на міжнародній виставці електроніки CES 2022 автомобіль, який здатний миттєво змінювати колір. Електричний кросовер iX оснастили інноваційною системою фарбування.

Відео із процесом опублікував один із відвідувачів заходу. На перший погляд може здатися, що цей ролик – підробка. Автомобіль буквально за секунду здатний змінити колір. Кольори також можуть переливатись, поступово переміщаючись з капота до багажника.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022