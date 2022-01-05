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BMW навчила електрокар iX змінювати колір кузова за секунду

5 Січня 2022, 13:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
BMW iX
Джерело: Depositphotos

Компанія BMW показала на міжнародній виставці електроніки CES 2022 автомобіль, який здатний миттєво змінювати колір. Електричний кросовер iX оснастили інноваційною системою фарбування.

Відео із процесом опублікував один із відвідувачів заходу. На перший погляд може здатися, що цей ролик – підробка. Автомобіль буквально за секунду здатний змінити колір. Кольори також можуть переливатись, поступово переміщаючись з капота до багажника.

Німецький виробник авто поки що не поспішає розкривати подробиць про технологію. Відомо лише те, що новинка чутлива до температури, і це лише демонстраційний прототип. Компанія також привезла з собою запасний автомобіль, якщо основний прототип вийде з ладу. Можливо, нові автомобілі матимуть таку особливість, якщо BMW захоче впровадити її у свій автопарк.

Компанія не дарма показала на виставці електрокар iX – екологічно чисті автомобілі продовжують завойовувати ринок, витісняючи ДВЗ-конкурентів. Так, у 2021 році Tesla продала майже мільйон електрокарів, що на 85% більше, ніж у 202 році.

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В Україні все ще віддають перевагу бензиновим авто – у 2021 році масово купували кросовери японського, французького та корейського виробництва. Найпопулярнішим автомобілем минулого року був би корейський Kia Sportage.

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