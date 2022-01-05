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BMW научила электрокар iX менять цвет кузова за секунду

5 января 2022, 13:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
BMW iX
Источник: Depositphotos

Компания BMW показала на международной выставке электроники CES 2022 автомобиль, который способен мгновенно менять цвет. Электрический кроссовер iX оснастили инновационной системой покраски.

Видео с процессом опубликовал один из посетителей мероприятия. На первый взгляд может показаться, что ролик — подделка. Автомобиль буквально за секунду способен изменить цвет покраски. Цвета также могут переливаться, постепенно перемещаясь с капота до багажника.

Немецкий производитель авто пока не спешит раскрывать подробности технологии. Известно лишь то, что новинка чувствительна к температуре, и пока что это лишь демонстрационный прототип. Компания также привезла с собой запасной автомобиль, на случай, если основной прототип выйдет из строя. Возможно, новые автомобили получат такую особенность, если BMW захочет внедрить ее в свой автопарк.

Компания не зря показала на выставке электрокар iX — экологически чистые автомобили продолжают завоевывать рынок, вытесняя ДВС-конкурентов. Так, в 2021 году Tesla продала почти миллион электрокаров, что на 85% больше, чем в 2020 году. 

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В Украине все еще предпочитают бензиновые авто — в 2021 году массово покупали кроссоверы японского, французского и корейского производства. Самым популярным автомобилем в прошлом году бы корейский Kia Sportage.

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