BMW научила электрокар iX менять цвет кузова за секунду

Компания BMW показала на международной выставке электроники CES 2022 автомобиль, который способен мгновенно менять цвет. Электрический кроссовер iX оснастили инновационной системой покраски.

Видео с процессом опубликовал один из посетителей мероприятия. На первый взгляд может показаться, что ролик — подделка. Автомобиль буквально за секунду способен изменить цвет покраски. Цвета также могут переливаться, постепенно перемещаясь с капота до багажника.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

— Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022