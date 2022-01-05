BMW научила электрокар iX менять цвет кузова за секунду

Компания BMW показала на международной выставке электроники CES 2022 автомобиль, который способен мгновенно менять цвет. Электрический кроссовер iX оснастили инновационной системой покраски.

Видео с процессом опубликовал один из посетителей мероприятия. На первый взгляд может показаться, что ролик — подделка. Автомобиль буквально за секунду способен изменить цвет покраски. Цвета также могут переливаться, постепенно перемещаясь с капота до багажника.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Немецкий производитель авто пока не спешит раскрывать подробности технологии. Известно лишь то, что новинка чувствительна к температуре, и пока что это лишь демонстрационный прототип. Компания также привезла с собой запасной автомобиль, на случай, если основной прототип выйдет из строя. Возможно, новые автомобили получат такую особенность, если BMW захочет внедрить ее в свой автопарк.

BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022 pic.twitter.com/vgKMDiRedE — The Kilowatts ????⚡️ (@klwtts) January 5, 2022

Компания не зря показала на выставке электрокар iX — экологически чистые автомобили продолжают завоевывать рынок, вытесняя ДВС-конкурентов. Так, в 2021 году Tesla продала почти миллион электрокаров, что на 85% больше, чем в 2020 году.

В Украине все еще предпочитают бензиновые авто — в 2021 году массово покупали кроссоверы японского, французского и корейского производства. Самым популярным автомобилем в прошлом году бы корейский Kia Sportage.