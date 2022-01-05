У грудні 2021 року платне паркування Києва почало користуватися популярністю. Також першого місяця зими столичні водії менше порушували правила стоянки — штрафів стало на 22% менше, якщо порівнювати з листопадом.

Статистикою поділився заступник голови КМДА Костянтин Усов. Так, популярність платного паркування за грудень зросла на 20% – бюджет поповнився на 3,169 млн грн. Найбільше користувалися місцями в І паркувальній зоні Києва – у центрі столиці. З її допомогою місту вдалося заробити 2,950 млн грн.

Кількість штрафів зменшилася на 22% — лише 10 374 постанови. Але евакуатори в грудні почали працювати активніше — транспорт на штрафмайданчик відправили 1 776 разів.

Так, за грудень 2021 року кияни скористалися платним паркуванням 44 653 разів — це на 8 тис. більше, ніж у листопаді. Найчастіше оплачували послуги через сервіс Київ цифровий.

Також за 2021 рік в Україні активно зросла кількість нових легкових авто – на 7% більше, ніж у 2020 році. Найбільше купували кросовери — вони чудово підходять для міського середовища, а також для виїздів за межі населеного пункту.

Особливою популярністю користувалися японські, французькі та корейські автомобілі. Найпопулярніша модель – Kia Sportage.