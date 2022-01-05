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Больше парковок и меньше штрафов: сколько киевские водители платили в декабре

5 января 2022, 14:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В декабре 2021 года платная парковка Киева начала пользоваться популярностью. Также в первый месяц зимы столичные водители меньше нарушали правила стоянки — штрафов стало на 22% меньше, если сравнивать с ноябрем.

Статистикой поделился заместитель главы КГГА Костянтин Усов. Так, популярность платной парковки за декабрь выросла на 20% — бюджет пополнился на 3,169 млн грн. Больше всего пользовались местами в I парковочной зоне Киева — в центре столицы. С ее помощью городу удалось заработать 2,950 млн грн.

Паркування грудень

Количество штрафов уменьшилось на 22% — всего 10 374 постановления. Но эвакуаторы в декабре начали работать активнее — транспорт на штрафплощадку отправили 1 776 раз.

Так, за декабрь 2021 киевляне воспользовались платной парковкой 44 653 раз — это на 8 тыс. больше, чем в ноябре. Чаще всего оплачивали услуги через сервис Київ цифровий.

Паркування грудень

Также за 2021 год в Украине активно выросло количество новых легковых авто — на 7% больше, чем в 2020 году. Больше всего покупали кроссоверы — они отлично подходят для городской среды, а также для выездов за пределы населенного пункта.

Особой популярностью пользовались, японские, французские и корейские автомобили. Самая популярная модель — Kia Sportage.

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Теги
Паркування , Штраф
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