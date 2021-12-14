На Хрещатику біля Пасажу демонтували незаконні приватні світлофори та боларди, які за гроші відкривалися лише перед елітними авто. Подібні рішення ігнорують закон: Пасаж – це муніципальна вулиця, доступ до якої є у ​​всіх охочих.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

– На в’їзді із Заньковецької найкрутіші чорні паркувальники облаштували офіс з ексклюзивним світлофором та болардом, за який пускали Jaguar та Bentley всього за 200 грн/год., – заявив Усов.

14 грудня комунальні служби демонтували незаконні об’єкти, відкривши проїзну частину вулиці для всіх охочих. Також київські водії мають можливість паркуватися біля Пасажу легально, хай і не безкоштовно — там зробили муніципальний паркінг.

Оскільки місця біля елітних бутиків перебувають в І зоні, за одну годину стоянки доведеться заплатити 35 грн. Кошти пройдуть повз “чорних паркувальників” – просто до бюджету міста. Оплата можлива лише безготівковим варіантом.

Паркувальні місця намалювали лише з одного боку вулиці, а також встановили відповідні знаки. Антипаркувальні стовпчики встановили з боку вул. Хрещатик.

Раніше Усов уже розповідав про ситуацію з паркуванням у Києві у листопаді. Так, у листопаді водії сплатили послуги платної стоянки на 50% більше, ніж у серпні, та на 15% більше, ніж у жовтні — 2,635 млн грн. Саме І зона у центрі Києва допомогла поповнити бюджет такою значною сумою. Якщо говорити про порушення за паркування, у столиці їх виписали 19 406 разів.