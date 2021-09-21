У деяких спальних районах Києва автівку вже просто так не запаркуєш. Тепер за паркування біля свого будинку доведеться платити. За словами представників КМДА, система паркувань у житлових зонах працює давно, але мешканців міста про це не сповіщали.

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За рішенням КМДА на більшості вулиць житлових районів Києва діє фіксований денний тариф — з 8.00 до 22.00 у будні. За підрахунками, на місяць така стоянка коштуватиме 1,5 тис. грн.

– Якщо приїхав на Харківську з Хрещатика — окей, плати, але якщо ти тут живеш — то платити гроші паркуючи машину біля свого будинку — це нонсенс! Розмітки на паркування немає, — обурюється мешканець спального району Києва.

У міськраді визнають, розмітки немає, бо вчасно не зробили. А мали б ще з 2007 року, коли спальні райони стали третьою зоною платного паркування. Та лишень зараз КМДА сповістила про тарифи: 5 грн — віддалені райони, 25 грн на наближені до центру і 35 грн — центр. Штрафи за несплату – 100, 500 і 700 гривень, залежно від зони. За словами юриста, поки розмітки нема, юридично штраф із порушника не стягнуть.

– За законом, платне паркування повинне містити обидва елементи: це і дорожній знак, і розмітка на асфальті. Місто спочатку мусить донести до відома людей, що тут знаходиться платне паркування за допомогою цих елементів, а вже потім стягувати плату і накладати штрафи, – розповідає юрист Лаврентій Царук.

Почати ставити знаки й малювати розмітку в КМДА обіцяють уже цього тижня. За минулий рік плата за паркування у Києві дала місту 45 млн гривень. Це найвищий показник в Україні. На другому місці Одеса – 32 млн, вдвічі менше — Львів, Харків і Дніпро. А десь — як у Житомирі, Черкасах, Полтаві — платних паркомісць узагалі нема.

– Це впорядкування попиту на паркування в місті, це впорядкування руху транспортних засобів, розвантаження основних магістралей міста, наповнення бюджету і зменшення навантаження на екологічну ситуацію, – розповідає заступник директора КП Київтранспарсервіс Євген Псьол.

У Європі та США з цією метою платне паркування запроваджене вже понад як 30 років, але у спальних районах за кордоном автостоянки є резидентними, тобто пільговими для мешканців навколишніх будинків.