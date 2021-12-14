На Крещатике возле Пассажа демонтировали незаконные приватные светофор и болларды, которые за деньги открывались только перед элитными авто. Подобные решения игнорируют закон: Пассаж — это муниципальная улица, доступ к которой есть у всех желающих.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Костянтин Усов.

— На въезде из Заньковецкой самые крутые черные парковщики обустроили офис с эксклюзивным светофором и боллардами, за которые пускали Jaguar и Bentley всего за 200 грн/час, — заявил Константин.

14 декабря коммунальные службы демонтировали незаконные объекты, открыв проезжую часть улицы для всех желающих. Также у киевских водителей есть возможность парковаться возле Пассажа легально, пусть и не бесплатно — там сделали муниципальный паркинг.

Поскольку места возле элитных бутиков находятся в I зоне, за один час стоянки придется заплатить 35 грн. Средства пройдут мимо “черных парковщиков” — прямо в бюджет города. Оплата возможна только безналичным способом.

Парковочные места нарисовали только по одну сторону улицы, а также установили соответствующие знаки. Антипарковочные столбики установили со стороны ул. Крещатик.

Ранее Усов уже рассказывал о ситуации с парковками в Киеве в ноябре. Так, в ноябре водители оплатили услуги платной стоянки на 50% больше, чем в августе, и на 15% больше, чем в октябре — 2,635 млн грн. Именно I зона в центре Киева помогла пополнить бюджет такой внушительной суммой. Если говорить о нарушениях за парковку, в столице их выписали 19 406 раз.