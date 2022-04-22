На тлі скасування плати за розмитнення ввезених авто багато українців почали не гаяти часу, економлячи на придбанні транспорту за кордоном. Закарпатська митниця Держмитслужби розповіла, які документи необхідно надати на митниці під час оформлення авто за пільговою схемою.

Транспортний засіб має бути знято з обліку у країні, звідки його ввозять. У нового власника авто має бути договір про купівлю-продаж, або документ, який підтвердить вартість машини та права власності на нього.

Крім вищезгаданих документів, громадянин повинен надати свої паспортні дані, і, по можливості, ІПН.

Якщо на основі інформації з поданих реєстраційних документів неможливо з’ясувати рік виробництва авто або класифікувати його, водій повинен звернутися до експертної установи для отримання висновку.

Цих документів достатньо, щоби оформити авто.

З початку квітня в Україні скасували плату за розмитнення авто – це стосується ПДВ, акцизного податку та ввізного мита. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що зараз на кордоні України утворилися величезні черги з автомобілів, які хочуть завезти безкоштовно. За даними чиновника, кількість завезеного транспорту за пільгами вже налічується понад 10 тис.