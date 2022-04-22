На фоне отмены платы за растаможку ввезенных авто, многие украинцы начали не терять времени, экономя на приобретении транспорта за рубежом. Закарпатская таможня Гостаможслужбы рассказала, какие документы необходимо предоставить на таможне во время оформления авто по льготной схеме.

Транспортное средство должно быть снято с учета в той стране, откуда его ввозят. У нового владельца авто должен быть договор о покупке-продаже, или документ, который подтвердит стоимость машины и права собственность на него.

Помимо вышеперечисленных документов, гражданин должен предоставить свои паспортные данные, и по возможности, ИНН.

Если на основе информации с поданных регистрационных документов невозможно выяснить год производства авто или его классифицировать, водитель должен обратиться к экспертному учреждению для получения заключения.

Этих документов достаточно, чтобы оформить авто.

С начала апреля в Украине отменили плату за растаможку авто — это касается НДС, акцизного налога и ввозной пошлины. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что сейчас на границе Украины образовались огромные очереди из авто, которые хотят ввезти бесплатно. По данным чиновника, количество ввезенного транспорта по льготам уже насчитывается более 10 тыс.