В Германии активно продают подержанные авто, которые украинцы завозят в Украину. Так, средняя цена за автомобиль на рынке составляет около $10 тыс.

Институт исследования авторынка выяснил, что средний возраст подержанного авто в Германии в продаже за октябрь составляет 11,3 года.

Правда, чаще всего немцы предлагают модели 2019 года выпуска. И если средняя цена составляет $10 тыс., то больше всего авто продаются с ценником в $1-2 тыс.

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50% от всего авторынка Германии в октябре составляют автомобили до $10 тыс. Лидерами на вторичном рынке остаются Volkswagen — 18,8%. Второе и третье место также за немцами BMW и Mercedes-Benz — 11,5% и 10,9% соответственно.

Самым дорогим брендом оказался Audi — за автомобиль этой марки в среднем просят $14,5 тыс.

Что касается конкретных моделей, то чаще всего покупают Volkswagen Golf, BMW 3 Series и Mercedes-Benz E-Class.

Что касается распределения рынка на бензиновые и дизельные авто, то чаще продают с бензиновыми двигателями — 53% против 40,4% дизельных.

Впрочем, электрокары сейчас почти не пользуются популярностью и составляют всего 1,1%.

В условиях войны украинцы не очень активно покупают евробляхи. Так, за октябрь наши водители потратили на ввезенный транспорт 4,16 млрд грн, что почти в три раза меньше, чем во время действия нулевой растаможки.