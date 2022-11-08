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Сильно повиляла война: сколько украинцы тратят денег на подержанные авто из-за границы

8 ноября 2022, 13:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Украинцы активно покупают подержанные авто, ввезенные на территорию нашей страны. И пусть отмена нулевой растаможки заставила существенно снизить растраты, вторичный рынок авто продолжает держаться на плаву.

Эксперты из Института исследований авторынка выяснили, сколько украинцы тратят на авто из-за границы.

После отмены нулевой растаможки, в период с июля по сентябрь включительно украинцы потратили 11,8 млрд грн. Примечательно, что в период действия льгот, с апреля по июнь включительно наши водители купили машин на 33,6 млрд грн, что почти в 3 раза больше.

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Осенью тенденция упала — если в конце лета украинцы заплатили на таможке на 4,5 млрд грн, то уже в сентябре показатель снизился до 4,16 млрд грн.

Что касается октября, то рынок подержанных авто остался без изменений. Наши водители чаще всего покупали французские Renault Megane, которые подкупают многих своей доступностью и надежностью, а также Volkswagen Golf и Volkswagen Passat — они активно ввозятся из Польши и Германии за сущие копейки.

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Если хочется продать свой автомобиль в Украине, то на это в среднем уходит от 7 до 37 дней. Все зависит от цены — чем она выше, тем больше придется ждать достойного покупателя.

Источник
Институт исследований авторынка
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