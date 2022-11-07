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Авто

З торгом біля капота: які вживані автомобілі продаються в Україні найшвидше

7 Листопада 2022, 17:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

В Україні найшвидше купують уживані автомобілі з найнижчими цінниками. Так, продаж бюджетного транспорту на вторинному ринку йде в середньому до двох тижнів.

Такого висновку дійшли експерти з Інституту дослідження авторинку.

Так, уживані легковики із цінником до $3 тис. продають від 7 до 13 днів.

Зараз дивляться

Ситуація на ринку авто від $4 до $9 тис. трохи інша – на пошук покупця зазвичай йде 18 днів. Втім, на тлі зростання цін терміни продажу збільшуються – авто із середнім цінником йде за 19-37 днів.

Неоднозначна ситуація з автомобілями з цінниками $12-13 тис. На вторинному ринку дуже багато різних моделей, ввезених зі США. На тлі цього деякі моделі продаються дуже швидко, а інші за кілька десятків днів.

Втім, тенденція залишається незмінною, і її диктує ринок – чим більший цінник на транспорт, тим довше він продається. Тим більше за умов війни, коли платоспроможність українців змінилася.

Втім, українці продовжують завозити легковики – у жовтні завезли понад 15 тис. авто. Так, найчастіше купували французькі Renault, німецькі Volkswagen, чеські Skoda та американські Ford.

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Джерело
Інститут досліджень авторинку
Теги
Імпорт авто авто з європи автосалон
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