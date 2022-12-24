У суботу, 24 грудня, вартість пального на АЗС в Україні практично не змінилася порівняно з двома днями раніше. Трохи здорожчали середні ціни на бензин марок А-95+ та А-95.

Зокрема, літр преміального бензину А-95+ на заправках станом на сьогодні в середньому коштує 52,89 грн, що на 43 копійки більше, ніж двома днями раніше.

Бензин марки А-95 можна придбати за середньою ціною 52,06 грн за літр. Вартість зросла на 42 коп. у порівнянні з ціною у четвер.

Зараз дивляться

Бензин А-92 продають за ціною 51,00 грн/л. Це на дев’ять копійок менше, ніж попередня ціна.

Вартість дизельного пального теж зросла на 10 коп. і становить 55,05 грн за літр.

Літр автогазу не зазнав змін і становить – до 29,29 грн.

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

У мережах АЗС по Україні літр бензину А-95 коштує від 45 грн до 54 грн. Ціни на літр бензину марки А-92 коливаються від 44 грн до 52 грн.

Найнижча ціна на дизель – 52 грн за літр, а найвища – 59,99 грн за літр.

Літр автогазу водії можуть придбати за ціною від 26,95 до 37,99 грн.