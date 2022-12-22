У четвер, 22 грудня, вартість пального на АЗС в Україні практично не змінилася порівняно з попередньою добою. Незначно здорожчали середні ціни на бензин марок А-95+ та А-92.

Зокрема, літр преміального бензину А-95+ сьогодні в середньому коштує на автозаправках 52,46 грн, що на дві копійки більше, ніж напередодні.

Бензин марки А-95 можна придбати за середньою ціною 51,63 грн за літр. Такою ж була його вартість і в середу.

Зараз дивляться

Бензин А-92 продають за ціною 51,09 грн/л. Це на п’ять копійок більше, ніж днем раніше.

Вартість дизельного пального за добу не змінилася та становить 54,94 грн за літр.

Літр автогазу здешевшав на одну копійку – до 29,30 грн.

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

У мережах АЗС по Україні літр бензину А-95 коштує від 45 грн до 54 грн. Ціни на літр бензину марки А-92 коливаються від 44 грн до 52 грн.

Найнижча ціна на дизель – 52 грн за літр, а найвища – 59,99 грн за літр.

Літр автогазу водії можуть придбати за ціною від 26,95 до 37,99 грн.

Джерело: AutoRia