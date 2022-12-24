В субботу, 24 декабря, стоимость горючего на АЗС в Украине практически не изменилась по сравнению с двумя днями раньше. Немножко подорожали средние цены на бензин марок А-95+ и А-95.

В частности, литр премиального бензина А-95+ на заправках по состоянию на сегодняшний день в среднем стоит 52,89 грн, что на 43 копейки больше, чем двумя днями ранее.

Бензин марки А-95 можно купить по средней цене 52,06 грн за литр. Стоимость выросла на 42 коп. по сравнению с ценой в четверг.

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Бензин А-92 продается по цене 51,00 грн/л. Это на девять копеек меньше предыдущей цены.

Стоимость дизельного горючего тоже выросла на 10 коп. и составляет 55,05 грн. за литр.

Литр автогаза не претерпел изменений и составляет – до 29,29 грн.

Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза на АЗС в Украине:

В сетях АЗС по Украине литр бензина А-95 стоит от 45 до 54 грн. Цены на литр бензина марки А-92 колеблются от 44 до 52 грн.

Самая низкая цена на дизель – 52 грн. за литр, а самая высокая – 59,99 грн. за литр.

Литр автогаза водители могут приобрести по цене от 26,95 до 37,99 грн.