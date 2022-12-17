Обов’язковий техогляд в Україні скасували ще у 2011 році. Проте через понад десять років уряд вирішив знову запровадити цю процедуру.
Скільки коштуватиме техогляд в Україні для легкових автомобілів 2023 – читайте у матеріалі.
Відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, легкові автомобілі повинні проходити техогляд через чотири роки після першої реєстрації, а потім кожні два роки.
Після придбання машини протягом 10 днів після перереєстрації на своє ім’я чи після ДТП, якщо у ній були пошкоджені системи, що впливають на безпеку, ви повинні будете відвідати сертифіковану СТО.
Що перевірятимуть під час техогляду:
- кермо та гальма (системи керування);
- зовнішні світлові прилади;
- світлопропускання скла;
- ГБО;
- елементи, що стосуються безпеки та охорони навколишнього середовища.
Техогляд можуть не пройти машини, які потрапляли в серйозні ДТП, або яким більше 15 років (через невідповідність екологічним нормам).
Техогляд в Україні для легкових автомобілів 2023: ціна
- перевірка легкових машин у 2023 році коштуватиме від 1 000 до 1 200 грн.
- огляд автобусів та вантажівок – від 1 500 грн.
Крім цього, за несвоєчасний техогляд будуть передбачені штрафи. Наприклад, за перше прострочення ТО – до 3 500 грн. А за повторне – майже 17 000 грн.