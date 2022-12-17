Обов’язковий техогляд в Україні скасували ще у 2011 році. Проте через понад десять років уряд вирішив знову запровадити цю процедуру.

Скільки коштуватиме техогляд в Україні для легкових автомобілів 2023 – читайте у матеріалі.

Відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, легкові автомобілі повинні проходити техогляд через чотири роки після першої реєстрації, а потім кожні два роки.

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Після придбання машини протягом 10 днів після перереєстрації на своє ім’я чи після ДТП, якщо у ній були пошкоджені системи, що впливають на безпеку, ви повинні будете відвідати сертифіковану СТО.

Що перевірятимуть під час техогляду:

кермо та гальма (системи керування);

зовнішні світлові прилади;

світлопропускання скла;

ГБО;

елементи, що стосуються безпеки та охорони навколишнього середовища.

Техогляд можуть не пройти машини, які потрапляли в серйозні ДТП, або яким більше 15 років (через невідповідність екологічним нормам).

Техогляд в Україні для легкових автомобілів 2023: ціна

перевірка легкових машин у 2023 році коштуватиме від 1 000 до 1 200 грн.

огляд автобусів та вантажівок – від 1 500 грн.

Крім цього, за несвоєчасний техогляд будуть передбачені штрафи. Наприклад, за перше прострочення ТО – до 3 500 грн. А за повторне – майже 17 000 грн.