Компанія Apple поліпшить функціонал системи CarPlay для мультимедіа в авто. Система від компанії зможе керувати клімат-контролем, розташуванням сидінь і налаштуванням звукової системи.

CarPlay також отримає підтримку двох екранів та сумісність з Google Maps – раніше система працювала тільки з картами Apple. Всі ці функції можна буде налаштовувати за допомогою системи IronHeart в iPhone – майже всі аспекти для комфортної їзди тепер в телефоні.

Зараз CarPlay доступний більш ніж на 600 моделях різних автовиробників, в тому числі BMW, Audi та Chevrolet. Раніше користувачі скаржилися на складність взаємодій між системою авто та Apple, але IronHeart повинен це виправити.

Читайте також: Які вживані авто ввозили в Україну найчастіше: рейтинг за вересень

Творці iPhone хочуть працювати з виробниками авто, щоб впровадити свою систему в “мозок” транспортних засобів без додаткових підключень. Правда, далеко не всі корпорації захочуть віддавати повний контроль над авто Apple – передача даних третім особам мало кому сподобається.

Але є й ті компанії, які погодилися на співпрацю — нові моделі BMW підтримують Apple CarKey – відкрити та закрити авто тепер можна за допомогою iPhone.

За заявою Apple, CarPlay не збиратиме дані про автомобілі або користувачів.

Нагадаємо, що українські водії можуть скористатися унікальною функцією від МВС — тепер кожен охочий може перевірити наявність номерних знаків. На вибір дається дві послуги: Наявність в області та Числова комбінація.