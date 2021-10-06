Головний сервісний центр МВС запустив нову послугу для українських водіїв. Тепер кожен охочий зможе перевірити наявність номерних знаків, і знайти найбажаніший зі списку.

Варто зазначити, що подібна послуга була доступною і раніше, але тільки для особливих номерів з унікальними комбінаціями – 1111, 7777 та інші числа, які легко запам’ятовуються. Тепер кожен може знайти незвичайний або цікавий номерний знак, обрати потрібну комбінацію і регіон.

На вибір дається дві послуги: Наявність в області та Числова комбінація

Наявність в області дозволяє переглянути всі номерні знаки в потрібній області, які зараз доступні для вибору в сервісному центрі МВС.

Числова комбінація дозволяє помітно звузити список — функція дає доступ до перевірки певної комбінації чисел в потрібному регіоні.

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Вся система працює в реальному часі — список оновлюється постійно, а забронювати обраний номер не можна.

Нагадаємо, що з вересня 2021 року змінилися правила зберігання номерних знаків в СЦ МВС — тепер зберігання коштуватиме по 9 грн на добу без ПДВ.

Термін зберігання може закінчитися, і тоді номера стануть недоступними — їх планують знищувати. Для отримання номерних знаків також необхідно надати перелік документів, серед яких заява, документи для підтвердження особи, документи на транспорт і квитанцію про оплату послуги.