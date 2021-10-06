У вересні 2021 року українці зареєстрували 54,3 тис. вживаних легкових автомобілів з-за кордону.

За даними Укравтопрому, цей показник в півтора рази перевищує кількість завезених авто за аналогічний період минулого року.

Старі легкові авто, привезені з-за кордону користуються величезною популярністю в Україні – їхня кількість досягає 85% від частки реєстрацій транспортних засобів в цьому класі за місяць.

У рейтингу вживаних авто за вересень 2021 лідирує німецький Volkswagen Passat – 3,5 тис. українців надали йому перевагу.

На другому місці розташувалася компактна модель Volkswagen Golf, яку цінують в Україні за низьку вартість, невибагливість у ремонті та невелику витрату палива. Тепер в Україні на 3 тис. більше міських авто.

Трійку лідерів замикає французький Renault Megane – бюджетний сімейний автомобіль обрали 2 949 українців.

Чеська Skoda Octavia опинилася на четвертому місці з показником у 2 668 реєстрацій.

П’яте місце за компактним Ford Focus з результатом 1 792 авто.

Статистика показала, що за 2021 на українські номери зареєстрували 355,6 тис. вживаних авто. Якщо порівнювати з аналогічним періодом за 2020 рік — на 47% більше.

Доступність авто на вторинному ринку збільшило кількість водіїв, але є й ті, хто тільки планує сісти за кермо.

Для водія-новачка відмінно підійде міський автомобіль – вони продаються за низькою ціною, а їхні розміри дозволяють вміло маневрувати вулицями міста, та й з паркуванням проблем зазвичай не виникає. Одним з найкращих авто для новачка вважається Volkswagen Polo.

І хоча він не може похвалитися високою швидкістю, але сучасні моделі оснащені технологіями для допомоги під час водіння, а також передовими системами безпеки.