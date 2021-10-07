Компания Apple улучшит функционал системы CarPlay для мультимедиа в авто. Система от компании сможет управлять климат-контролем, расположением сидений и настройкой звуковой системы.

CarPlay также обзаведется поддержкой двух экранов и совместимость с Google Maps — раньше система работала только с картами Apple. Все эти функции можно будет настраивать с помощью системы IronHeart в iPhone — почти все аспекты для комфортной езды теперь в телефоне.

Сейчас CarPlay доступен более чем на 600 моделях разных автопроизводителей, в том числе BMW, Audi и Chevrolet. Раньше пользователи жаловались на сложность взаимодействий между системой авто и Apple, но IronHeart должен это исправить.

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Создатели iPhone хотят работать с производителями авто, чтобы внедрить свою систему в “мозг” транспортных средств без дополнительных подключений. Правда, далеко не все корпорации захотят отдавать полный контроль над авто Apple — передача данных третьим лицам мало кому понравится.

Но есть и те компании, которые согласились на сотрудничество — новые модели BMW поддерживают Apple CarKey — открыть и закрыть авто теперь можно с помощью iPhone.

По заявлению Apple, CarPlay не будет собирать данные об автомобилях или пользователях.

Напомним, что украинские водители могут воспользоваться уникальной функцией от МВД — теперь каждый желающий может проверить наличие номерных знаков. На выбор дается две услуги: Наличие в области и Номерная комбинация.