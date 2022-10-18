Компания Mercedes-Benz представила новый внедорожник EQE, который станет прямым конкурентом Model Y от Tesla. Новинку впервые показали накануне мероприятия Парижского автосалона.

Главное преимущество новинки в запасе хода — внедорожник способен преодолеть 590 км без подзарядки, но ценник за электрокар начинается от €70 тыс. Продаже начнутся уже в конце 2022 года.

Это четвертая модель, использующая специальную платформу Mercedes EV, которая также лежит в основе флагманского седана EQS.

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— Мы последовательно реализуем нашу стратегию по переходу на полностью электрические автомобили, — заявил в своем заявлении генеральный директор Mercedes Ола Каллениус.

Внутри размещен огромный дисплей с диагональю в 55,5 дюйма, а топовая версия AMG сможет развить скорость до 210 км/ч.

Производитель заявляет, что автомобиль будет первым из всех, кто получит систему объемного звучания от Dolby Laboratories. Правда, о других характеристиках производитель не спешит говорить.

Известно, что к концу года Mercedes хочет выпустить электрические модификации для всех своих моделей с ДВС, а уже к 2025 году представить экологические версии для AMG-модификаций и фургонов.

Для тех, кто хочет себе бюджетный электрокар, совсем недавно Jeep представил электрокар Avenger. Новинка имеет запас хода в 400 км, а стоимость начинается от €40 тыс. Выпуск авто состоится уже в начале 2023 года, а автомобиль будет собираться в Польше.