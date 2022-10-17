Американский автопроизводитель Jeep представил свой первый электрокар Avenger. Это полностью электрический серийный автомобиль, и его запас хода равен 400 км.

Внешний вид имеет классический дизайн от производителя — массивную решетку радиатора, разделенные светодиодные фары, а также наличие черного пластика. В стоке идут 18-дюймовые колеса.

Багажник имеет вместимость в 380 литров, что не очень много как для кроссовера. Для пассажира и водителя добавили 10,25-дюймовый дисплей с сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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В комплекте идет климат-контроль, круговые парктроники, помощь в вождении, адаптивный круиз-контроль, помощь в парковке и удержание в полосе.

Внедорожник оснащен 400-вольтовым электродвигателем, установленным спереди, мощностью 154 л.с. По заявлению производителя, дальность хода достигает 400 км без подзарядки.

Jeep Avenger будет производиться в Польше, а его выход должен состояться в начале 2023 года. Стартовая цена на автомобиль начнется от €40 тыс.

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