Американський автовиробник Jeep представив свій перший електрокар Avenger. Це повністю електричний серійний автомобіль і його запас ходу дорівнює 400 км.

Зовнішній вигляд має класичний дизайн від виробника – масивна радіаторна решітка, розділені світлодіодні фари, а також наявність чорного пластику. У стоку йдуть 18-дюймові колеса.

Багажник має місткість 380 літрів, що не дуже багато як для кросовера. Для пасажира та водія додали 10,25-дюймовий дисплей із сенсорним екраном, підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Зараз дивляться

У комплекті йде клімат-контроль, кругові парктроніки, допомога у водінні, адаптивний круїз-контроль, допомога у паркуванні та утримання у смузі.

Позашляховик оснащений 400-вольтовим електродвигуном, встановленим спереду потужністю 154 к.с. За заявою виробника, дальність ходу сягає 400 км без підзарядки.

Jeep Avenger проводитиметься у Польщі, а його вихід має відбутися на початку 2023 року. Стартова ціна на автомобіль розпочнеться від €40 тис.

І хоча автомобіль з’явиться на ринку вже зовсім скоро, українським водіям потрібно їздити дорогами прямо зараз. Для цього багато грошей не потрібно – на ринку достатньо бюджетних авто, які вже довели свою надійність. Які бюджетні та надійні авто можна купити в Україні – читайте на Фактах ICTV.