В Україні поступово відновлюється ринок нових авто. У вересні 2022 року українці придбали понад 3,5 тис. легковиків прямо із салону. Це на 64% більше, ніж у вересні минулого року, і на 11% більше, ніж у серпні.

Примітно, що не всі автомобілі ввозилися з-за кордону – 335 одиниць транспорту (9,5% із загальної кількості) збиралися на території України.

Лідером з продажу японська Toyota – 646 авто виїхали з автосалону у першому місяці осені. Друге місце за Hyundai – автомобілі цього бренду сподобалися 279 українцям. Трійку лідерів замикають люксові BMW – 252 автомобілі.

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Четверте місце за Mitsubishi – 223 авто, а п’яте місце за KIA – 217 одиниць.

На відміну від вторинного ринку, німецькі Volkswagen розташувалися на шостому місці з показником 210 авто. Сьоме місце за бюджетними, але надійними Renault – 207 авто.

Восьме місце за люксовими Mercedes – 195 авто, а передостаннє за такими ж дорогими Audi – 126 авто.

Останнє місце за французами – 94 українці зупинили свій вибір на Peugeot.

Втім, уживаних авто в Україну завозять дедалі менше. Статистика за вересень показала, що наші водії розмитнили 15,7 тис. автомобілів у перший місяць осені. Це на 5% менше, ніж останнього місяця літа.