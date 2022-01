Юный хакер из Германии взломал более 20 автомобилей Tesla в разных странах. В этом ему помогли сторонние сервисы, которые устанавливали владельцы авто.

19-летний Дэвид Коломбо утверждает, что может полностью контролировать автомобили на расстоянии. Весь секрет в инфраструктуре Tesla, которая не защищена должным образом.

Сейчас у парня на счету 25 взломанных электрокаров Tesla в 13 странах мира.

Nevertheless I now can remotely run commands on 25+ Tesla‘s in 13 countries without the owners knowledge.

Regarding what I‘m able to do with these Tesla‘s now.

This includes disabling Sentry Mode, opening the doors/windows and even starting Keyless Driving.

— David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022