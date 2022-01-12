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19-летний хакер взломал защиту Tesla: управляет авто в 13 странах

12 января 2022, 10:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tesla
Источник: Unsplash

Юный хакер из Германии взломал более 20 автомобилей Tesla в разных странах. В этом ему помогли сторонние сервисы, которые устанавливали владельцы авто.

19-летний Дэвид Коломбо утверждает, что может полностью контролировать автомобили на расстоянии. Весь секрет в инфраструктуре Tesla, которая не защищена должным образом.

Сейчас у парня на счету 25 взломанных электрокаров Tesla в 13 странах мира.

Имея доступ к этим автомобилям, Коломбо говорит, что может отключить защитную систему Sentry, отпереть двери, открыть окна и завести машину с помощью дистанционного управления без ключа. Причем об изменениях владелец не узнает.

Он также может видеть точное местоположение автомобиля. Дэвид заявил, что не собирается использовать свои новые способности во зло, а вместо этого хочет связаться с владельцами, чтобы они знали, как лучше защитить свои учетные записи.

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Прямо сейчас он общается с сотрудниками Tesla, чтобы уведомить пострадавших владельцев. Один из очевидных советов для всех владельцев электрокаров — использование многофакторной аутентификации. Дополнительная защита с помощью смартфона или приложения заметно усложнит задачу для угонщиков.

В автомобилях Tesla уже есть такая защита — ее сделали доступной для пользователей в 2021 году.

В 2021 году автомобили компании Илона Маска пользовались популярностью. Так, за прошлый год Tesla продала почти миллион электрокаров. Это на 87% больше, чем в 2020 году.

Теги
Tesla , Илон Маск , Хакеры
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