Юный хакер из Германии взломал более 20 автомобилей Tesla в разных странах. В этом ему помогли сторонние сервисы, которые устанавливали владельцы авто.

19-летний Дэвид Коломбо утверждает, что может полностью контролировать автомобили на расстоянии. Весь секрет в инфраструктуре Tesla, которая не защищена должным образом.

Сейчас у парня на счету 25 взломанных электрокаров Tesla в 13 странах мира.

Nevertheless I now can remotely run commands on 25+ Tesla‘s in 13 countries without the owners knowledge. Regarding what I‘m able to do with these Tesla‘s now.

This includes disabling Sentry Mode, opening the doors/windows and even starting Keyless Driving. [2/X] — David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022

Имея доступ к этим автомобилям, Коломбо говорит, что может отключить защитную систему Sentry, отпереть двери, открыть окна и завести машину с помощью дистанционного управления без ключа. Причем об изменениях владелец не узнает.

Он также может видеть точное местоположение автомобиля. Дэвид заявил, что не собирается использовать свои новые способности во зло, а вместо этого хочет связаться с владельцами, чтобы они знали, как лучше защитить свои учетные записи.

Прямо сейчас он общается с сотрудниками Tesla, чтобы уведомить пострадавших владельцев. Один из очевидных советов для всех владельцев электрокаров — использование многофакторной аутентификации. Дополнительная защита с помощью смартфона или приложения заметно усложнит задачу для угонщиков.

В автомобилях Tesla уже есть такая защита — ее сделали доступной для пользователей в 2021 году.

В 2021 году автомобили компании Илона Маска пользовались популярностью. Так, за прошлый год Tesla продала почти миллион электрокаров. Это на 87% больше, чем в 2020 году.