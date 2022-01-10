Tesla видалила інформацію про виробництво майбутнього пікапа Cybertruck. Початок збирання електрокара відкладали кілька разів, і тепер компанія вирішила не давати фанатам порожні обіцянки.

Крім термінів виробництва, зі сторінки зникли ціни для різних комплектацій.

Tesla Ілона Маска зробила це непомітно – без оголошень та попереджень. Автомобіль презентували ще у 2019 році — він виглядав футуристично, а його потужність і запас ходу в 800 км змусили фанатів зробити величезну кількість попередніх замовлень.

Так, на кінець осені стало відомо, що кількість бронювань досягла позначки 1,2 млн разів. Кожен охочий може попередньо замовити автомобіль, перерахувавши Tesla лише $100.

Ще у 2019 році Маск заявляв, що виробництво мало розпочатися у 2021 році, але потім збирання перенесли на 2022 рік. Схоже, плани у компанії змінилися, оскільки дату повністю забрали.

Можливо, Ілон Маск розповість докладніше про плани пізніше.

Якщо не брати до уваги перенесення виробництва Cybertruck, 2021 рік для компанії був дуже вдалим. Так, Tesla продала майже мільйон електрокарів у 2021 році – це на 87% більше, ніж у 2020 році. Найчастіше купували Model 3 та Model Y. Усього цього вдалося досягти навіть на тлі всесвітнього дефіциту компонентів.